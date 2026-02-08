Los Premis Gaudí se entregan este domingo con 'Romería', 'Sirat' y 'Sorda' como más nominadas

Archivo - Premio Gaudí, en el Palau de la Generalitat, a 20 de enero de 2025, en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

Los 18 Premis Gaudí de la Acadèmia del Cinema Català se entregan este domingo en una gala en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona en una edición con 'Romería', de Carla Simón', con 13 nominaciones, 'Sirat', de Oliver Laxe, con 12, y 'Sorda', de Eva Libertad, con 10, liderando las opciones.

Tras estos tres filmes siguen en nominaciones 'Estrany riu', de Jaume Claret Muxart, y 'Frontera', de Judith Colell, con 8; 'Tardes de soledad', de Albert Serra, y 'La furia', de Gemma Blasco, con 6, y 'Esmorza amb mi', de Iván Morales, y 'Molt lluny', de Gerard Oms, con 5.

En el encuentro de nominados previo, la presidenta de la Acadèmia del Cinema Català, Judith Colell, aseguró que ha sido un "año magnífico" para las producciones catalanas, pero ha pedido no bajar la guardia y dar mayor visibilidad a las películas.

La entrega de los Premis Gaudí de este año está marcada por la nominación de 'Sirat' a dos premios Oscar, cuya entrega es el 15 de marzo, y tiene lugar a tres semanas de la gala de los Premios Goya, que este año se celebra en Barcelona el 28 de febrero.

La gala en el Liceu, que comenzará a las 21.30 horas y en la que 29 producciones --25 catalanas y 4 europeas-- se disputarán los galardones, estará presentada por Nora Navas, Maria Molins, Laura Weissmahr, Carla Quílez y Maria Arnal y quiere ser un homenaje "a la diversidad de almas que conforman el cine".

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun; el presidente del Parlament, Josep Rull; el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y el conseller de Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, son algunas de las autoridades políticas que acudirán a la gala.

También lo harán la consellera de Cultura, Sònia Hernández; el de Unión Europea y Acción Exterior, Jaume Duch: el de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, y la presidenta de la Diputación de Barcelona, Lluïsa Moret, en una edición que repartirá 26 galardones.

MEJOR PELÍCULA

En la categoría de la mejor película compiten 'Frontera', de Judith Colell; 'Wolfgang', de Javier Ruiz Caldera; 'Estrany riu', de Jaume Claret Muxart; 'Esmorza amb mi', de Iván Morales, y 'Molt lluny', de Gerard Oms.

En la de Mejor película de habla no catalana compiten las tres producciones más nominadas este año y que fueron preseleccionadas por España para los Oscar: 'Romería, de Carla Simón; 'Sirat', de Oliver Laxe', y 'Sorda', de Eva Libertad, a las que acompaña 'Los Tortuga', de Belén Funes.

Como mejor película de animación, los Gaudí han nominado a 'El tesoro de Barracuda', de Adrià Garcia; 'Hanna y las navidades olvidadas', de Elena Ruiz; 'Olívia y el terremoto invisible', de Irene Iborra Rizo, y 'La luz de Aisha', de Shadi Adib.

En la categoría de mejor película documental se ha nominado a 'Constel·lació Portabella', de Claudio Zulian; 'La marsellesa de los borrachos', de Pablo Gil Retuerto; 'Mares', de Ariadna Seuba, y 'Tardes de soledad', de Albert Serra, que se ha convertido en el documental más nominado de la historia de los Gaudí con 6 opciones.

'Campolivar', de Alicia Moncholí; 'De sucre', de Clàudia Cedó; 'La nostra habitació', de Jaume Claret Muxart --que también opta a premios con 'Estrany riu'-- y 'Nens', de Anna Martí Domingo optan a mejor cortometraje.

DIRECCIÓN Y GUIÓN

A mejor dirección optan Albert Serra ('Tardes de soledad'), Carla Simón ('Romería), Eva Libertad ('Sorda') y Oliver Laxe ('Sirat'), y a la dirección novel Gemma Blasco ('La furia'), Gerard Oms ('Molt lluny'), Iván Morales ('Esmorza amb mi') y Jaume Claret Muxart ('Estrany riu').

Al Gaudí al mejor guión original optan Belén Funes y Marçal Cebrian ('Los Tortuga'), Cesc Gay y Eduard Solà ('Mi amiga Eva'), Gemma Blasco y Eva Pauné ('La furia') y Gerard Oms ('Molt lluny'), mientras que en adaptado Carla Simón ('Romería'), Celia Rico ('La buena letra'), Eva Libertad ('Sorda') e Iván Morales y Almudena Monzó ('Esmorza amb mi').

En la categoría de mejor sonido optan Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas por 'Sirat' --lo están al Oscar--; Eva Valiño y Alejandro Castillo ('Romería'), Jordi Ribas y Bruno Tarrière ('Tardes de soledad') y Urko Garai, Enrique G.Bermejo y Alejandro Castillo ('Sorda').

INTERPRETACIÓN

Como mejor protagonista femenina están nominadas Ángela Cervantes ('La furia'), Maria Rodríguez Soto ('Frontera'), Miriam Garlo ('Sorda') y Nora Navas ('Mi amiga Eva') y como secundaria Bruna Cusí ('Frontera'), Carla Linares ('La furia'), Elena Irureta ('Sorda') y Nausicaa Bonnín ('Estrany riu').

En la categoría de protagonista masculino están nominados Àlvaro Cervantes ('Esmorza amb mi'), Manolo Solo ('Una quinta portuguesa'), Mario Casas ('Molt lluny') y Sergi López ('Sirat'), mientras que como secundario lo están Àlex Monner ('La furia'), Alvaro Cervantes ('Sorda') -en su segunda nominación este año--, Asier Etxeandía ('Frontera') e Ivan Massagué ('Esmorza amb mi').

Bernat Solé Palau ('Estrany riu'), Elvira Lara ('Los Tortuga'), Jan Monter Palau ('Estrany riu') y Llúcia Garcia ('Romería') son los nominados a la mejor interpretación revelación.

Los Gaudí han nominado como mejor película europea a 'Cónclave', de Edward Berger; 'Flow, un mundo que salvar', de Gints Zibalodis; 'La semilla de la higuera sagrada', de Mohammad Rasoulof, y 'The Brutalist', de Brady Corbet.