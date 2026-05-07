Los 5 Premis Sonor premian a Carla Rubio, 'Les Desaparicions', 'Guarres!' y 'No pengis'

Los ganadores de los V Premis Sonor - LA MIRA
BARCELONA, 7 May. (EUROPA PRESS) -
Los 5 Premis Sonor han reconocido este miércoles a la comunicadora Carla Rubio como mejor podcaster en catalán; la mini-serie sonora 'Les Desaparicions' como mejor producción; el podcast-performance 'Guarres!' con el premio del público, y la serie radiofónica 'No pengis' como mejor podcast de ficción.
El acto de entrega de los premios, impulsado por La Mira en colaboración con Catalunya Ràdio, la Xarxa Audiovisual Local e IB3, se ha celebrado este jueves en el Auditori 1899 del Spotify Camp Nou, en Barcelona.
'No pengis', premiado como mejor podcast de ficción, es una serie radiofónica apoyada por el ICEC y la Sala Beckett en la que cada episodio recoge una llamada al teléfono de emergencias 112.
El galardón a mejor podcast de narrativa no ficción ha recaído en 'En defensa de Companys', un documental sonoro de Catalunya Ràdio que recupera la voz del abogado que defendió al expresidente de la Generalitat Lluís Companys en 1940.
'Salsa Romesco', el consultorio LGTBIQ+ de Ràdio Primavera Sound conducido por Marta Mas y Queralt Guinart, ha sido distinguido como mejor podcast de entretenimiento, mientras que 'Problemes del Primer Món', grabado desde La Llama Store, ha ganado en la categoría conversacional.
El premio a mejor podcast de marca ha sido para 'Biblioteca de Catalunya: una caixa de sorpreses', centrado en divulgar el patrimonio bibliotecario, y el de innovación para '48 hores', una ficción sonora interactiva de Ràdio Televisió de Cardedeu que convierte al oyente en protagonista de un 'thriller'.
PODCAST DE PROXIMIDAD
En la categoría de proximidad ha ganado 'Les sis de Ravensbrück', producido por EMUN FM junto a la Xarxa Audiovisual Local y centrado en las historias de 6 mujeres leridanas supervivientes de un campo nazi.
El jurado también ha distinguido 'Montserrat, una ficció sonora' por su realización y diseño sonoro; 'Rondalles de No-Ficció' por su guión, y ha reconocido a Carla Rubio, presentadora de 'Tranqui, jo també' y 'Xafogor', como mejor podcaster.