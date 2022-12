Los Premis Vinari reconocen a Mas de la Rosa 2013 (Vall Llach) mejor vino de sus 10 ediciones

GIRONA, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los Premis Vinari han reconocido este lunes a Mas de la Rosa 2013 (bodega Vall Llach, de la DOQ Priorat) como el mejor vino de las 10 ediciones del galardón, durante una cata de todos los los premiados en este decenio.

Las bodegas premiadas hasta ahora han votado en secreto cuál es el vino de la década entre todos los galardonados, durante una cata en el establecimiento Vins i Licors Grau, en Palafrugell (Girona).

El editor del Grup El Món, Salvador Cot, ha destacado que los Vinari que organizan desde hace 10 años pretenden desde el principio reconocer los vinos catalanes y ser altavoz de este sector socioeconómico, "acompañando el crecimiento que ha consolidado el vino catalán en estos últimos diez años".

"ROMPER MUCHOS TÓPICOS"

El director de los Premis Vinari, Ramon Roset, ha afirmado que estos galardones "han permitido romper muchos tópicos"; por ejemplo, porque el ganador de la primera edición fue un dulce; el mejor de 2014 fue un tinto de la Terra Alta aunque su variedad estrella sea la garnacha blanca; y en el Penedès, tierra de xarel·los, el premio Gran Or fue para un negro de garnacha.

Roset ha agradecido la implicación y generosidad de las bodegas con el encuentro de este martes, y ha insistido en que la cata a ciegas es la máxima garantía de rigor del concurso.

Los 10 vinos catados este martes son: Cèrvoles Blanc 2016 (Cèrvoles Celler, DO Costers del Segre); Cabrida 2020 (Celler de Capçanes, DO Montsant); Purgatori 2017 (Familia Torres, DO Costers del Segre); Ferrer Bobet 2016 (Celler Ferrer Bobet, DOQ Priorat); Finca Butarós 2014 (Celler Mas Llunes, DO Empordà); Turó de les Abelles 2013 (Finca Viladellops, DO Penedès); Mas de la Rosa 2013 (Celler Vall Llach, DOQ Priorat); Mil·lennium 2011 (Celler Clua, DO Terra Alta); Vd'1.16 (Vinyes d'Olivardots, DO Empordà) y Garnatxa Solera (Celler Mas Llunes, DO Empordà).