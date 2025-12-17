Los Premis Zirkólika de circo reconocen a 'Carena', 'Cuirassa oberta', 'Winter' y 'Forat'

Cartel de los Premis Zirkólika de circo - PREMIS ZIRKÓLIKA

BARCELONA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los 16 Premis Zirkólika de circo de Catalunya ha reconocido este miércoles a 'Carena', de la funambulista La Córcoles, como mejor espectáculo de circo de calle; el espectáculo 'Cuirassa oberta', de la trapecista Marilén Ribot, como montaje de circo de sala; 'Winter' de My!Laika como espectáculo de circo de carpa, y 'Forat', de Dudu Arnalot, como espectáculo de payasos.

Los galardones, otorgados por un jurado externo integrado por 37 profesionales, también han premiado al dúo acrobático Cia.Bragacadavra como mejor artista o compañía emergente por 'Caiguda lliure per a persones amb vertigen, y el cuadro ruso 'Temps de vol', de Duet Duot, como mejor número de circo.

La carpa itinerante Nilak, que lleva las artes escénicas contemporáneas a comarcas sin teatros como premio especial, y el historiador y periodista Ramon Bech como mejor iniciativa para la proyección de circo y la formación por preservar y difundir la memoria circense.

Estos premios se han hecho públicos este miércoles en la ceremonia de entrega en la carpa del Circ Històric Raluy en Barcelona, y se suman al premio a la trayectoria para el payaso Marcel Gros y a la entidad TusiKcirc como mejor proyecto de circo social.

Los profesionales y aficionados al circo han participado en el premio de votación popular, que ha recaído en el espectáculo 'Vell Circ Madonna', de Cia.La Tête, que homenajea al circo ambulante.