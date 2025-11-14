Un preso se fuga de Puig de les Basses (Girona) en una salida para hacerse una radiografía

Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra, a 16 de julio de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

GIRONA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un preso se fugó este jueves por la tarde del Centro Penitenciario Puig de les Basses (Girona), aprovechando una salida programada para ir a hacerse una radiografía al hospital de Figueres (Girona), según confirman fuentes conocedoras a Europa Press.

El hombre empujó a los agentes de Mossos d'Esquadra que custodiaban su salida y aprovechó para fugarse antes de entrar al coche patrulla.

El interno estaba en prisión por diversos delitos por robo con fuerza y la policía catalana todavía no lo ha localizado, por lo que ha establecido un dispositivo para poder detenerlo.