Los Presupuestos catalanes de 2026 elevan el gasto en 4.604 millones respecto a 2025 (+10,3%)

La consellera de Economía Alícia Romero entrega al presidente del Parlament Josep Rull el Proyecto de ley de presupuestos de la Generalitat de 2026 - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El proyecto de ley de Presupuestos de la Generalitat para 2026 incluye un gasto total de 49.162 millones de euros, lo que supone un incremento de 4.604 millones, un 10,3% más, respecto al gasto realizado en 2025, sumando los suplementos de crédito al último Presupuesto aprobado, en 2023.

Así consta en el proyecto de ley de Presupuestos que la consellera de Economía y Finanzas de la Generalitat, Alícia Romero, ha entregado este viernes al presidente del Parlament, Josep Rull, y posteriormente ha presentado a los grupos parlamentarios.

Respecto al presupuesto de 2023, el proyecto incrementa las cuentas en 9.126 millones de euros, un 22,8% más.

El déficit previsto en las cuentas es de 329,6 millones de euros, el equivalente a la tasa de referencia del 0,1% del Producto Interior Bruto (PIB), lo que sitúa la ratio entre deuda y PIB en el 27,4%.

El Govern ha destacado que, una vez se certifique la condonación de parte de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), el porcentaje de la deuda sobre el PIB catalán será del 22,2%.

Actualmente, la deuda de la Generalitat está alrededor de 90.000 millones, y si se aprueba la condonación del FLA, también habrá una reducción sobre el pago de intereses, que no se ha podido incluir en el proyecto.

El pago de intereses de la deuda de la Generalitat en 2026 se elevará a 1.616 millones --frente a 782 millones en 2023--, y el impacto de la condonación del FLA sería reducido.

Por otro lado, si se incorpora el gasto de todo el sector público, que incluye a 209 entidades, el presupuesto se eleva hasta 54.747 millones, un 24% más que en 2023.

1.517 MILLONES MÁS EN IMPUESTOS

El proyecto de Presupuestos contempla que la Generalitat recaude 1.517 millones de euros más en impuestos --entre propios y cedidos--, un 30,6% más, hasta alcanzar los 6.481 millones.

Este crecimiento está impulsado por el nuevo impuesto estatal sobre intereses y comisiones de las entidades financieras, que suma 367 millones, y el Govern ha señalado que no ha aplicado la modificación sobre la tasa turística, que está en trámite, aunque prevé incrementar los ingresos por este impuesto en un 45%, hasta 97 millones.

El Govern prevé que el impuesto sobre transmisiones patrimoniales alcance los 2.533 millones, un 30,5% más, mientras que el impuesto de sucesiones aumentará un 24%, hasta 908 millones; el impuesto sobre actos jurídicos documentados aumentará un 20,6%, hasta 849 millones, y el impuesto sobre el patrimonio, un 28,4%, hasta 848 millones.

Los ingresos no financieros previstos aumentan un 27,9% más, hasta los 48.231 millones, y el Govern ha destacado que el modelo de financiación aporta 2.063 millones más (+6,7%) que en 2025.

En concreto, los ingresos no financieros no finalistas alcanzan los 40.345 millones y los ingresos no financieros finalistas, 7.886 millones.

DEPARTAMENTOS

El proyecto prevé que el gasto conjunto de todos los Departamentos aumente un 24,9% comparado con 2023, hasta 40.399 millones, y está previsto que el personal de la Generalitat aumente en un 7,7% respecto a 2023, con 5.911 nuevas plazas en Salud y 4.162 nuevos profesores en Educación.

La Conselleria de Salud es la que tiene un mayor presupuesto, con 13.840 millones de euros, un 21,3% más que en 2023, por debajo de la media.

Educación y Formación Profesional contará con 8.356 millones, un 24,5% más, y Derechos Sociales e Inclusión, 4.248 millones, un 28% más, y Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, 3.453 millones, un 35% más.

Interior y Seguridad Pública contará con 2.352 millones, un 34,5% más; Investigación y Universidades, 1.950 millones, un 23,7% más; Empresa y Trabajo, 1.506 millones, un 12,7% más; Justicia y Calidad Democrática, 1.392 millones, un 22,3% más; Presidencia, 1.051 millones, un 30,2%, y Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, 999 millones, un 21% más.

Por su parte, Cultura tendrá 524 millones, un 29% más; Economía y Finanzas, 243 millones, un 32,5% más; Deportes, 144 millones, un 73,1% más; Unión Europea y Acción Exterior, 143 millones, un 54,1% más; Igualdad y Feminismos, 113 millones, un 16,8% más, y Política Lingüística, 85 millones, un 43,3% más.