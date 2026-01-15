Prieto agradece la "rápida actuación y coordinación" policial ante la falsa amenaza de bomba

Avión de Turkish Airlines en el que se ha detectado una "amenaza de bomba" en el Aeropuerto de Barcelona. - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, ha agradecido la "rápida actuación y coordinación de todos los cuerpos y servicios desplegados" tras la falsa amenaza de bomba que ha obligado a un avión de Turkish Airlines a realizar un aterrizaje de emergencia este jueves en el Aeropuerto de Barcelona.

"He estado en contacto permanente con Aena, dirección del aeropuerto y con la Guardia Civil, en relación a la incidencia registrada esta mañana en el Aeropuerto Josep Tarradellas-Barcelona El Prat", ha afirmado en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

Ante la situación, añade, se ha activado el protocolo de seguridad aeroportuaria y, una vez finalizadas las comprobaciones, Guardia Civil ha descartado cualquier riesgo y se ha desactivado la alerta.

"En todo momento, la actividad del aeropuerto se ha desarrollado normalmente durante todo el dispositivo", ha afirmado Prieto, que ha recordado que la Guardia Civil está investigando la autoría de la falsa amenaza de bomba.

En la zona han trabajado efectivos de Guardia Civil, Mossos d'Esquadra, Bombers de la Generalitat y Policía Local, y Protecció Civil ha activado el plan Aerocat en fase de alerta para hacer seguimiento de la situación de riesgo, ahora ya desactivado.