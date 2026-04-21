Prieto alerta de estafas en trámites de regularización de extranjería en una reunión con cónsules

El delegado de gobierno de Cataluña, Carlos Prieto, ofrece declaraciones a los medios tras una reunión del Cuerpo Consular en la Delegación del Gobierno para abordar la regularización de migrantes, a 21 de abril de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, se ha reunido este martes con una cincuentena de cónsules, a quienes ha alertado de posibles estafas durante la solicitud de trámites en el proceso extraordinario de regularización de extranjería y ha lamentado que haya gente que se aproveche de su situación de vulnerabilidad.

"Que no paguen ni un solo euro", ha advertido en declaraciones a los medios este martes tras reunirse en la Delegación del Gobierno en Catalunya con los representantes diplomáticos de países que están experimentando "más presión" en el ámbito migratorio, a quienes ha trasladado que recuerden a sus ciudadanos que no es necesario que desembolsen dinero para acogerse a este proceso.

"Nadie tiene que pagar por eso. Ni por una cita, de hecho, ni siquiera por el certificado, a menos que decidan ir a por un abogado, un gestor o un graduado, es su elección. Pero en principio el sistema está habilitado para que nadie tenga que pagar ni un euro, y mucho menos por una cita", ha dicho Prieto.

En este sentido, ha anunciado que desde la Delegación se enviará un código QR a los consulados con toda la información del Ministerio de Inclusión y así despejar cualquier duda en relación a los trámites.

Prieto también ha añadido que poco a poco se están incorporando diócesis de Cáritas que proporcionarán una "ayuda muy relevante" para informar a extranjeros que inicien los trámites, así como diversas entidades que tienen contacto directo con ellos.

PRESIÓN EN AYUNTAMIENTOS

También ha recordado que el certificado de empadronamiento en muchos casos no es necesario, ya que si la persona puede probar que estaba en Catalunya antes del 31 de diciembre con una atención sanitaria, un carné de la biblioteca o algún elemento similar es suficiente.

"La presión en los Ayuntamientos es muy elevada. Pero estamos viendo que hay mucha gente que no le haya faltado esos requisitos y lo están pidiendo. Es normal, la gente ve una oportunidad muy relevante para sus vidas, que es normalizar esa situación, y no quieren ser los últimos".

En referencia a las colas en los consistorios y Oficinas de Atención Ciudadana, Prieto ha afirmado que "pasarán", y probablemente se trasladen al ámbito de la Administración General del Estado, que será el organismo que aprobará o no la solicitud.

ESTADO DEL BIENESTAR

En la reunión con los cónsules también se ha tratado el tema de los antecedentes penales, ya que es necesario acreditar no tener ninguno en los últimos cinco años en los países donde hayan residido, "sean uno, dos o tres".

Finalmente, Prieto ha puesto en valor la importancia de este proceso extraordinario para incrementar el volumen de trabajadores que pasarán de la economía sumergida a la economía productiva, lo que permitirá sostener el estado del bienestar, que se complementará con el proceso ordinario para acabar de resolver los arraigos pendientes y "poner el contador a cero".