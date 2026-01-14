Prieto apuesta por "reforzar" los servicios públicos y acercar la AGE a los ciudadanos

Archivo - El delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, durante una rueda de prensa, en la sede de la Delegación del Gobierno, a 29 de julio de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, ha abogado este viernes por "reforzar" los servicios públicos frente a los que apuestan por los recortes, textualmente, y por acercar los servicios de la Administración General del Estado (AGE) a los ciudadanos de municipios que no cuentan con sedes físicas del Gobierno.

Lo ha dicho en una atención a los medios en Lliçà de Vall (Barcelona), tras la jornada del programa 'La Administración Cerca de Ti' impulsada por el Ministerio de Política Territorial que comparte con los ciudadanos las posibilidades de acceder a AGE de forma telemática para trámites cotidianos.

"Tramitar tu jubilación sin siquiera salir de casa, pedir prestaciones como el paro o el ingreso mínimo vital sin tener que desplazarnos u obtener cualquier tipo de certificado", ha ejemplificado Prieto, que ha señalado la capacidad del programa de luchar contra la brecha digital y para reforzar la cohesión territorial.

A través de este programa, trabajadores especializados de la AGE organizan jornadas para asesorar a los ciudadanos en trámites y gestiones, y se trabaja para que los ayuntamientos, especialmente aquellos con menos de 8.000 habitantes, puedan adherirse al convenio entre el Gobierno y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para participar en este programa.

En Catalunya hay actualmente 28 municipios adheridos al convenio, y se han celebrado 230 sesiones del programa, 211 de las cuales en ayuntamientos, y otras en organizaciones o entidades como el Banc d'Aliments o Creu Roja.