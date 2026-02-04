Prieto defiende la "alianza" entre entidades e instituciones de cara a la regularización

1048894.1.260.149.20260204201038 El delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto; la consellera de Derechos Sociales, Mònica Martínez Bravo y la consellera de Igualdad y Feminismo, Eva Menor, a 4 de febrero de 2026, en Barcelona, Cataluña (España). - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, ha asegurado que este miércoles se ha forjado una "alianza" entre entidades e instituciones para abordar la regularización extraordinaria de migrantes, que ha valorado muy positivamente.

Así lo ha dicho en declaraciones a la prensa tras una reunión para abordar la regularización extraordinaria de migrantes con representantes de varios departamentos de la Generalitat, agentes e instituciones municipales, sindicatos, patronales y representantes del tercer sector.

Entre otros, han asistido la consellera de Derechos Sociales e Inclusión, Mònica Martínez Bravo; la consellera de Igualdad y Feminismo, Eva Menor; la presidenta de la Diputación de Barcelona, Lluïsa Moret, el presidente de la Taula del Tercer Sector, Xavier Trabado, y el secretario general de UGT Catalunya, Camil Ros.

El delegado ha señalado que aún están en proceso de entrega de aportaciones a través de una audiencia pública informativa que debe finalizar el 6 de febrero, y que dará pie al Real Decreto que desarrollará el cambio de dos disposiciones transitorias de reglamento de la Ley de Extranjería, que es lo que permitirá una regularización extraordinaria de "como mínimo medio millón de personas en toda España y, probablemente, en Catalunya un porcentaje que supere el 25% de este número", si bien pide prudencia a la hora de dar datos concretos.

Ha defendido la regularización desde un punto de vista de derechos sociales y humanos, del Estado del Bienestar y del elemento cultural, en el que ha llamado a "luchar contra los discursos de odio", y ha dicho textualmente que está absolutamente convencido que será un éxito, y que lo harán de la mano de la Generalitat y de todas las instituciones.

EL PAPEL DE LAS ENTIDADES

Prieto ha explicado que existe un borrador de memoria adjunta a la normativa que contempla que sea la Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería (UTEX) que tramite todos los expedientes, muy simplificados, y plantea un registro de entidades colaboradoras en el conjunto de España para que haya una "gran red" de personas y entidades habilitadas para hacer trámites en este ámbito como, entre otros, informes de vulnerabilidad.

"Insisto, eso aún es un borrador, pero vamos en buena línea, creo que vamos en buena posición para buscar un sistema que no será como la última regularización del presidente Zapatero, porque han pasado muchos años y ahora tenemos un sistema telemático que funciona", ha matizado.

MARTÍNEZ BRAVO

La consellera de Derechos Sociales e Inclusión, Mònica Martínez Bravo, ha asegurado que la respuesta a la cumbre ha sido "muy positiva y muy amplia", y ha apuntado que el objetivo es que las personas que ya están trabajando y viviendo en Catalunya puedan hacerlo en condiciones, con derechos, sin sufrir explotación laboral y contribuyendo a la seguridad social y a la fiscalidad.

Ha destacado el impacto que puede tener en la economía --regularizaciones generales habían llegado a generar ingresos fiscales de hasta 4.000 por persona y año, ha explicado-- y en la redimensión del estado del bienestar.

Preguntada por lo que pasará en caso de que los ayuntamientos se muestren en contra de la regularización, ha apuntado que el objetivo del Govern y del Gobierno de España es que en el proceso "haya muchas puertas y no una única sola", y ha dicho que cree que quienes critican la medida se equivocan, en sus palabras.

EVA MENOR

Por su parte, la consellera de Igualdad y Feminismo, Eva Menor, ha subrayado que parte del proceso es asegurar que los migrantes regularizados no tengan solo un permiso de residencia y trabajo, sino realmente "oportunidades de una vida digna".

Ha explicado que a partir de ahora "habrá más encuentros", con agentes como los consulados, que considera esenciales, ya que hay muchas cuestiones que están relacionadas con cómo se obtendrán los certificados que emiten otros países, así como con representantes de las comunidades de migrantes.

Sin embargo, ha insistido que el objetivo de la reunión de este miércoles era "escuchar la voz de los agentes y actores relevantes en el proceso de regularización como pueden ser los sindicatos y las patronales", para poder garantizar que los beneficiados se introducen en el mercado de trabajo en condiciones de dignidad.

"Yo creo que en un periodo de una semana, diez días, podremos tener muchas más respuestas de cómo se concretará, si tendremos que hacer contrataciones específicas para fortalecer o qué papel tendrán los ayuntamientos", ha dicho Menor.

TERCER SECTOR Y SINDICATOS

El presidente de la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya, Xavier Trabado, ha explicado que la principal petición de las entidades es que se aboquen los recursos necesarios "porque no será un proceso fácil", buscando modelos de colaboración entre todos los agentes, algo que ha detallado que se ha abordado en la reunión, pero sin entrar en detalles.

Asimismo, ha instado a seguir trabajado por la cohesión social en Catalunya, recordando que el 43% de personas sin nacionalidad española viven en situación de pobreza, y ha instado a redoblar esfuerzos en políticas sociales.

Por su parte, el secretario general de UGT Catalunya, Camil Ros, ha dicho que el primer efecto positivo que tendrá la regularización será hacer aflorar la economía sumergida: "No conozco ningún trabajador que vaya a pedir trabajo y la pida sin contrato, en negro y sin pedir los papeles".