Prieto reconoce la "rapidez y generosidad" en la actuación de profesionales de Protección Civil

BARCELONA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, ha reconocido este jueves la "capacidad de actuar con rapidez y generosidad" de los profesionales de Protección Civil, en el acto de otorgamiento de las medallas al Mérito de la Protección Civil, informa la delegación del Gobierno en un comunicado.

Prieto ha reconocido a 13 personas y entidades como Inma Solé, subdirectora de Protecció Civil de la Generalitat; Lidia Lanuza, presidenta de Creu Roja Barcelona; Chus Cabanas, jefe del grupo de intervención y apoyo del SEM; la Unidad Canina de Bombers de la Generalitat; la Unidad de Extranjería de la Policía Nacional de Portbou (Girona), entre otros

"Los profesionales y equipos reconocidos han demostrado que, ante una emergencia, la diferencia la marcan el compromiso, la vocación de servicio público y la capacidad de actuar con rapidez y generosidad", ha sostenido Prieto.

COLABORACIÓN INSTITUCIONAL

Para Prieto, ante las emergencias es esencial la necesidad de cooperación entre distintas administraciones, y ha alertado de que las emergencias son "cada vez más frecuentes, más complejas y de más magnitud".

Lo ha ejemplificado con los incendios forestales de gran magnitud, las danas, los conflictos políticos y su impacto migratorio, las pandemias o las crisis sanitarias, por lo que ha apelado a afrontar los riesgos de forma proactiva.

"Pensar que podemos afrontar los nuevos riesgos de forma aislada o reactiva sería un error. Además, las emergencias actuales no entienden de fronteras, por lo que la cooperación es fundamental", ha valorado, y ha señalado la necesidad de la prevención.