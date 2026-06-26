Prieto reivindica el Orgullo y responder con más democracia ante "cualquier intento de retroceso"

El delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, preside el acto de despliegue de la bandera LGTBI+ en la sede de la delegación con motivo de la conmemoración del Día Internacional del Orgullo LGTBI+ - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

BARCELONA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, ha presidido el despliegue de la bandera LGTBI+ en la Delegación reivindicando el Orgullo como sinónimo de libertad, derechos y dignidad, y ha pedido responder con más democracia a "los discursos de odio, la intolerancia y cualquier intento de retroceso".

Ha instado a seguir defendiendo una sociedad donde todas las personas puedan ser, querer y vivir en plena libertad: "Ante los discursos de odio y los retrocesos que vemos en muchos lugares del mundo, este 28J respondemos con más derechos y orgullo de nuestro pasado para avanzar hacia un futuro de orgullo compartido", informa la Delegación en un comunicado.

Ha participado también, con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBI+, la consellera de Igualdad y Feminismo, Eva Menor, que ha asegurado que Catalunya seguirá defendiendo los derechos del colectivo: "Este país no da ni un paso atrás cuando se trata de la dignidad de las personas".