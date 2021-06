El Primavera Sound 2022 incorpora a Ride

BARCELONA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Primavera Sound 2022 ha incorporado a su cartel a la banda británica Ride, que actuará el 8 de junio en el Poble Espanyol y el 9 de junio en el recinto del Parc del Fòrum de Barcelona en su regreso tras su paso en 2015, ha informado este miércoles el festival en un comunicado.

El concierto en el Poble Espanyol --primer emplazamiento del festival-- será un homenaje a su álbum 'Going Blank Again' y su actuación en el Parc del Fòrum en el segundo fin de semana girará alrededor de 'Nowhere', dos de los discos capitales de la banda de 'shoegaze'.

El festival ha señalado que las entradas para el primer fin de semana y la combinación de primer y segundo semana, así como las modalidades VIP de todas las entradas, están agotadas, y quedan las últimas entradas para el segundo fin de semana, tanto el abono como las entradas diarias.