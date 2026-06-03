El Primavera Sound de Barcelona abre con el folk, pop y rock de Guitarricadelafente y Wet Leg

Primavera Sound - EUROPA PRES

BARCELONA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Ouineta, Yard Act, Guitarricadelafuente y Wet Leg han abierto este miércoles el Primavera Sound 2026 con sus actuaciones en la jornada inaugural, que han llenado el Parc del Fòrum de Barcelona de pop y música de baile, punk, folk y rock alternativo.

A partir de las 17 horas, los asistentes más puntuales han comenzado a acudir al recinto, de acceso gratuito este miércoles y con reservas agotadas, y que hasta el domingo de madrugada acogerá cerca de 150 conciertos.

Ouineta ha sido la encargada de abrir una jornada que ha empezado a las 17.45 horas, ofreciendo su pop experimental y reggaeton ecléctico a un Fòrum que se ha ido llenando progresivamente.

Con vestido rosa, dos bailarinas y un bajista-percusionista-DJ, y con una trabajada coreografía para cada canción, la catalana ha repasado su reciente debut 'Ouineta verificada' (con 'Evil Ouineta', 'Buganvilla', y 'Veste'n de la festa', entre otros), así como temas anteriores ('Bikini Kill' y 'DMs'), siempre con su característico descaro.

Asimismo, ha contado con la colaboración de Maria Jaume, que ha subido al escenario para cantar 'Va x Tu', y de Mushka, que ha hecho lo propio en 'NOIS'.

DISTORSIÓN Y REIVINDICACIÓN BRITÁNICAS

La tarde ha proseguido con Yard Act, que han cambiado radicalmente el tono de la tarde: los 'beats' bailables y pegajosos han dejado paso a las guitarras pesadas y las voces teatrales y agresivas, a la vez que a un público eminentemente local se le han ido sumando visitantes extranjeros.

Con gafas de sol, camisas negras y pantalones sobrios, el quinteto ha exhibido su post-punk que combina palabra hablada, 'riffs' rabiosos y distorsionados, estribillos melódicos y letras reivindicativas, con piano y saxofón ocasionales.

Han alternado temas de sus 2 discos y su primer EP ('Down by the Stream', 'Dead Horse', '100% Endurance', 'Fixer Upper') y avances de su próximo álbum, que verá la luz en julio bajo el título 'You're Gonna Need A Little Music'.

LA GUITARRA MÁS ESPAÑOLA DE LA JORNADA

Con el sol a medio bajar y el recinto prácticamente lleno ha llegado una de las actuaciones más esperadas, la de Guitarricadelafuente.

El público ha aclamado rápidamente los primeros acordes de 'Full time papi', con la que el de Benicàssim ha encabezado su repertorio, que mezcla folklore español e indie con influencias de flamenco y rumba, y con producción digital.

Frente a un fondo de placas metálicas de color bronce que reflejaban la luz, y más tarde un potro y unas anillas de gimnasia, en el repertorio de 'Guitarrica' no ha faltado 'Futuros amantes', como tampoco 'Conticinio' ni 'Caballito', que son algunas de las muchas que ha cantado guitarra española en mano.

A piano ha interpretado 'Puerta del Sol', mientras dos hombres descamisados escenificaban una pelea en una charca de barro, y minutos más tarde, Bad Gyal entraba por videollamada para introducir 'Port Pelegrí'.

Guitarricadelafuente ha puesto fin al concierto con 'Guantanamera' y 'Tramuntana' en la que los asistentes le han acompañado de principio a fin, para terminar con 'BABIECA!', que ha levantado los pies del suelo a buena parte del público.

ROCK IRREVERENTE PARA TERMINAR

Minutos antes de las 22 horas, Wet Leg ha vuelto a una jornada inaugural del Primavera Sound, como ya hizo en 2022, para cerrarla a golpe de guitarra.

El dúo, ahora ya convertido en banda, ha cantado algunos de sus éxitos de su disco debut ('Wet Dream', 'Ur Mum' o 'Chaise Longue') y temas de su álbum de 2025, 'moisturizer', como 'catch these fists', 'liquidize' o 'mangetout', siempre a medio camino entre el rock alternativo y el post-punk.

Las británicas han mantenido su actitud irreverente y su esencia cuasi-punk durante todo el concierto, que ha acabado hacia las 23 horas y ha terminado de abrir el apetito a un público hambriento de música.

ACTO INSTITUCIONAL

La jornada inaugural del Primavera Sound ha contado con un acto institucional con la presencia del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, el de Industria y Turismo, Jordi Hereu, la consellera de Cultura, Sònia Hernández, y el concejal de Cultura de Barcelona, Xavier Marcé.

Los codirectores del festival Alberto Guijarro y Alfonso Lanza, la adjunta a la dirección Mar Campos y el director de la Fundación Primavera Sound, Ruben Wagensberg, han sido los anfitriones de este acto, celebrado en paralelo a los conciertos.

El Primavera Sound se retoma el jueves a las 17 horas, en la primera de las jornadas principales del festival, que tendrá, entre otros, a Massive Attack, Doja Cat y Bad Gyal.