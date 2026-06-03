El Primavera Sound empieza este miércoles en el Fòrum una edición con The Cure, Doja Cat y Gorillaz

Archivo - The Cure en una foto de archivo de Europa Press. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El 24 Primavera Sound comienza este miércoles en el Parc del Fòrum de Barcelona en una edición que contará con The Cure, Doja Cat, Gorillaz, Massive Attack, My Bloody Valentine, Skrillex, The xx y Addison Rae como cabezas de cartel.

El festival, que cerró su anterior edición con 293.000 asistentes, colgó en febrero el cartel de 'sold-out', y cuenta con 15 escenarios en los que actuarán más de 150 artistas.

La programación se inició el lunes con los primeros conciertos del Primavera a la Ciutat, en el que varias salas de Barcelona --como Apolo, La Nau, Paral·lel 62 o Laut-- ya han acogido conciertos de Blood Orange, Yerai Cortés, Soleá Morente, Santiago Motorizado e Yves Tumor.

En paralelo a las jornadas principales en el Fòrum, y hasta el domingo, el Primavera a la Ciutat tendrá también conciertos de Mogwai, Geese, Black Country New, Road, Model/Actriz, Hannah Diamond, paco te quiero y Remei de Ca la Fresca, entre otros.

GUITARRICADELAFUENTE, MASSIVE ATTACK Y DOJA CAT

Este miércoles se celebra la jornada inaugural, de acceso gratuito con reserva, en la que la catalana Ouineta abrirá el festival con su pop electrónico sensual e inclasificable, seguida del post-punk británico de Yard Act, el folk indie y 'aflamencado' de Guitarricadelafuente y las guitarras descaradas de Wet Leg.

El jueves, primera de las jornadas centrales del festival, tendrá como grandes protagonistas a Massive Attack, históricos del trip-hop; a Doja Cat, uno de los grandes nombres pop y hip-hop del festival, y Bad Gyal, la reina española del dancehall, que ocuparán sucesivamente los escenarios principales.

Ese día también destacan actuaciones de Cameron Winter, primero en solitario y después con su banda Geese; así como Mac Demarco, Blood Orange, Oklou, Father John Misty, Panda Bear, Overmono, TV Girl y Six Sex.

THE CURE, ADDISON RAE Y CARA DELEVIGNE

La jornada del viernes acogerá las 2 horas y media de concierto de The Cure, que repasarán tanto sus últimas canciones de 'Songs of a Lost World' como sus clásicos, y las actuaciones de la nueva diva pop estadounidense Addison Rae y Skrillex, con una sesión que recorrerá, previsiblemente, toda la diversidad de genéros electrónicos de su carrera.

La noche del viernes podrán verse también en el Fòrum propuestas tan diversas como el shoegaze de Slowdive, el pop y folk gótico de Ethel Cain, el dance 'gen-Z' de PinkPantheress, el punk de Viagra Boys, el indie rock de NewDad, el noise de merzbow o el techno clásico de Underground Resistance.

Uno de los reclamos de ese día será el espectáculo de Cara Delevigne a las 2.30 horas de la madrugada: la modelo y actriz británica presentará en el Primavera Sound su proyecto musical, del que ha avanzado dos singles este mayo, y que unos pocos asistentes ya habrán podido descubrir en su paso por el Primavera a la Ciutat el miércoles.

MY BLOODY VALENTINE, GORILLAZ Y PEGGY GOU

El sábado, los asistentes de los escenarios principales podrán recorrer 3 décadas de música alternativa con las guitarras distorsionadas de My Bloody Valentine, el indie pop minimalista de The xx y la célebre banda virtual de Damon Albarn, Gorillaz, que vuelve al Primavera Sound 4 años después.

Asimismo, por los escenarios del festival pasarán también esa tarde y noche nombres como Big Thief, Kneecap, Little Simz, Dijon, Touché Amoré y Smerz, así como Peggy Gou, que pinchará hasta las 5.45 horas para cerrar la última jornada principal del festival.

Quienes quieran rematar el Primavera Sound podrán acudir una última vez al Parc del Fòrum el domingo, que entre las 15 y las 23 horas acogerá los 'sets' de Greta, Blond:ish, Joseph Capriati y Carl Cox.

PROPUESTAS LOCALES Y ESTATALES

Pese al peso de artistas internacionales, el cartel del Primavera Sound incluye también propuestas locales: además de Ouineta y Bad Gyal, también actuarán los catalanes Renaldo & Clara, LaBlackie, Pavvla, Ven'nus, Mourn y Marc Piñol, entre otros.

También habrá espacio para bandas y artistas del resto de España, como Ralphie Choo, rusowsky, Aiko el Grupo, Las Petunias, Juicy Bae, Somos La Herencia, Barry B, VVV [Trippin'you], Jimena Amarillo y Depresión Sonora.