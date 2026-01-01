El primer bebé catalán de 2026 se llama Ander y nació en el Parc Taulí de Sabadell (Barcelona)

Ander, el primer bebé catalán de 2026, con sus padres. - CONSELLERIA DE INTERIOR

BARCELONA 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

El primer bebé nacido en Catalunya en 2026 se llama Ander Muñoz Adan, nacido a las 00.38 horas en el hospital Parc Taulí de Sabadell (Barcelona), según ha informado este jueves la Conselleria de Salut de la Generalitat en un comunicado, en el que se añade que los padres del pequeño son vecinos de la coudad vallesana.

En la ciudad de Barcelona, Gurnawab Singh ha visto la luz a las 4.48 horas en el Hospital Universitari Vall d'Hebron, hijo de Amitpal Singh y Archna Saini, residentes en esta ciudad.

En Girona, Alda Joana ha sido la primera bebé, nacida a las 0.42 horas en el hospital Santa Caterina de Salt, hija de Clodia Isabell y Michel, vecinos de Salt, mientras que en Lleida, a las 7.02 ha nacido Osayd Moussaoui El Airbaoui en el Hospital universitari Arnau de Vilanova, hijo de una pareja vecina de La Granja d'Escarp.

En la Región Sanitaria de Terres d'Ebre, Ishaqa Sawaneh nació a las 3.30 horas en el Hospital Universitario de Tortosa Verge de la Cinta y sus padres viven en Roquetes, mientras que en el Camp de Tarragona, Marcos Galindo Domínguez vio la luz a las 8.28 horas en el Hospital de Sant Pau y Santa Tecla, siendo sus padres vecinos de Tarragona.

OTRAS REGIONES SANITARIAS

El departamento también ha informado de los bebés nacidos en otras regiones sanitarias, como la de Catalunya Central, donde Sira, hija de Violeta y Joan residentes en Sant Fruitós de Bages (Barcelona), ha nacido a las 0.42 horas en el Hospital Sant Joan de Déu de Manresa (Barcelona), mientras que en la del Penedès, Nadir ha nacido a las 8.36 horas en el Hospital del Vendrell (Tarragona) y sus padres viven en Calafell.

En la Región Sanitaria Metropolitana Sur, Thais ha venido al mundo a las 00.49 horas en el hospital Sant Joan de Déu de Barcelona y sus padres viven en L'Hospitalet de Llobregat, y en la del Alt pirineu i Aran, Eiden David ha nacido a las 11.25 horas en la Fundació Sant Hospital de La Seu d'Urgell, siendo sus padres vecinos de esta localidad.