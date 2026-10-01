El primer Saló del Comerç prevé fortalecer la competitividad del comercio local

Imagen promocional del Saló del Comerç - FIRA DE BARCELONA

BARCELONA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Fira de Barcelona organiza, entre el 21 y el 22 de octubre, la primera edición del Saló del Comerç, que tiene el objetivo de fortalecer la competitividad del comercio local, informa en un comunicado este jueves.

El encuentro nace en el marco de la Capital Europea del Comercio Local 2026 y es promovido por el Ayuntamiento de Barcelona a través de Barcelona Activa, y se celebrará en el recinto Montjuïc de la institución ferial.

El objetivo es ofrecer un espacio profesional para el sector con oportunidades de asesoramiento, herramientas innovadoras y actividades orientadas a afrontar los principales retos del tejido comercial, como la digitalización, los nuevos hábitos de consumo y la garantía de un cambio generacional.

El Salón está pensado como "una plataforma útil" para compartir experiencias, aprender sobre nuevas herramientas y generar otras formas de crecimiento y colaboración.

La teniente de alcalde de Promoción Económica y Empleo del Ayuntamiento de Barcelona y presidenta de Barcelona Activa, Raquel Gil, ha explicado que el evento "pretende responder a los retos del tejido comercial, con conocimientos prácticos, espacios de asesoramiento y actividades orientadas a mejorar la competitividad".