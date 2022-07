La Princesa Leonor y la Infanta Sofía llegan al Teatre-Museu Dalí de Figueres (Girona)

FIGUERES (GIRONA), 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Princesa Leonor y la Infanta Sofía han llegado a las 17.10 de este domingo al Teatre-Museu Dalí de Figueres (Girona), para reunirse con jóvenes que participan en programas de la Fundación Princesa de Girona (FPdGi), un día antes de entregarse en Barcelona los Premios FPdGi 2022.

Junto a ellas están la ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, y la delegada del Gobierno en Catalunya, Maria Eugènia Gay.

No está la alcaldesa, Agnès Lladó (ERC), que ha rechazado la visita a través de un tuit este mismo domingo por la tarde: "A mí no me representan".

Durante la entrada se ha podido oír a los participantes en sendas concentraciones a favor y en contra de la visita: una a favor convocada por las agrupaciones locales de ANC, CDR, CxRep y Òmnium, y una en contra por Convivencia Cívica Catalana.

