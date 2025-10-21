Prisión para 2 detenidos por el crimen de septiembre en Barcelona e internamiento para 1 menor

Otro menor queda en libertad vigilada y otro adulto en libertad provisional

BARCELONA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El juez ha ordenado prisión provisional para tres de los 5 detenidos por la muerte de un menor en el distrito barcelonés de Sants el 8 de septiembre; libertad provisional para otro y, respecto a los dos menores, internamiento en régimen cerrado para uno y libertad vigilada para el otro.

Es la decisión del juzgado de instrucción 28 de Barcelona, informa el TJSC este martes en un mensaje de X recogido por Europa Press.

Los Mossos d'Esquadra detuvieron a tres hombres y dos mujeres de 16 a 20 años por su presunta relación con la muerte violenta de un menor en la calle Antoni de Capmany, donde otro hombre resultó herido grave por lesiones de arma blanca de alguno de los detenidos.

Las detenciones se hicieron entre el viernes pasado y este lunes, ha informado la policía en un comunicado este mismo martes.

INVESTIGACIÓN

La investigación se inició la noche del crimen con la recogida de indicios y con las inspecciones oculares realizadas por la Policía Científica, y, junto con otras gestiones de investigación, han permitido a los investigadores identificar y localizar a los sospechosos.

Los arrestos se produjeron en L'Hospitalet de Llobregat y Barcelona, y los dos hombres y una de las mujeres pasaron a disposición judicial este lunes, mientras que el resto pasaron a disposición de la Fiscalía de Menores.

Por ahora, la investigación descarta que los hechos estén relacionados con un conflicto entre grupos juveniles violentos enfrentados.