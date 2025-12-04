Prisión para un hombre relacionado con el atropello mortal de un vecino en Soleràs (Lleida) en mayo

LLEIDA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La titular del Juzgado de Instrucción 2 de Lleida ha decretado este jueves prisión provisional, comunicada y sin fianza por un presunto delito de homicidio por imprudencia grave para un hombre relacionado con el atropello mortal de un vecino de 82 años de Soleràs (Lleida) a finales de mayo, informa el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en un comunicado.

Los Mossos d'Esquadra le detuvieron este martes en Castelldans (Lleida), después de que el cuerpo de un vecino de 82 años de Soleràs fuera hallado el día 17 de mayo con un fuerte golpe en la cabeza.

La policía catalana inició una investigación para determinar las causas de la muerte y no se descartó ninguna posibilidad, pero una de las hipótesis era que se trate de un accidente de tráfico, y en este caso, el conductor se habría dado a la fuga tras el siniestro.