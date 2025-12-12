Prisión provisional para el acusado del crimen machista en l'Hospitalet (Barcelona)

Archivo - Fachada del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El juzgado de violencia sobre la mujer de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) ha acordado este viernes la prisión provisional comunicada y sin fianza por un delito de homicidio para el hombre detenido por la muerte de su pareja de este martes.

Así lo ha informado el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en un comunicado, tras un crimen producido en el domicilio familiar y ante el cual no constaban antecedentes judiciales entre la pareja.

En caso de confirmarse como un caso de violencia machista, sería la octava mujer asesinada por este motivo en Catalunya este año.