Prisión provisional para el detenido por el asesinato del sábado en Esplugues (Barcelona)

Representantes políticos durante una concentración del lunes contra el asesinato - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 5 May. (EUROPA PRESS) -

Un juez ha ordenado el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza para el detenido el sábado por matar a una mujer en Esplugues de Llobregat (Barcelona), informa el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) en un comunicado este martes.

El titular de la plaza 3 de la sección de instrucción del tribunal de instancia de Esplugues mantiene la causa abierta por los delitos de asesinato, homicidio en grave de tentativa, lesiones, amenazas graves y daños.

El detenido, que solo ha respondido las preguntas de su abogado, fue detenido poco después de matar a la mujer.