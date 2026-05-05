Prisión provisional para el detenido por el asesinato del sábado en Esplugues (Barcelona)

Representantes políticos durante una concentración del lunes contra el asesinato
Representantes políticos durante una concentración del lunes contra el asesinato - David Zorrakino - Europa Press
Europa Press Catalunya
Publicado: martes, 5 mayo 2026 15:56
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BARCELONA 5 May. (EUROPA PRESS) -

Un juez ha ordenado el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza para el detenido el sábado por matar a una mujer en Esplugues de Llobregat (Barcelona), informa el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) en un comunicado este martes.

El titular de la plaza 3 de la sección de instrucción del tribunal de instancia de Esplugues mantiene la causa abierta por los delitos de asesinato, homicidio en grave de tentativa, lesiones, amenazas graves y daños.

El detenido, que solo ha respondido las preguntas de su abogado, fue detenido poco después de matar a la mujer.

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