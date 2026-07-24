Prisión provisional para el detenido en La Canonja (Tarragona) por apuñalar a su pareja

TARRAGONA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La magistrada de la plaza 1 de la sección de violencia sobre la mujer de Tarragona ha acordado este viernes prisión provisional comunicada y sin fianza para el hombre detenido en La Canonja por presuntamente apuñalar y dejar gravemente herida a su pareja.

En un comunicado del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), concretan que la causa está abierta por un delito de tentativa de homicidio.

El día de los hechos, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) trasladó la mujer en estado grave e ingresó en la UCI, aunque no se teme por su vida.