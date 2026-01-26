Prisión provisional para el detenido en L'Hospitalet (Barcelona) por el asesinato de una mujer

Archivo - Imagen de recurso de unas esposas de los Mossos d'Esquadra - MOSSOS D'ESQUADRA - Archivo

BARCELONA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de guardia de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) ha acordado este lunes por la tarde el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza para el detenido el pasado viernes por la muerte violenta de una mujer en la citada localidad, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) en un comunicado.

La causa está abierta por un delito de asesinato y entre el investigado y la víctima no existía una relación sentimental.

Los hechos ocurrieron sobre las 19.00 horas del pasado jueves, cuando los Mossos d'Esquadra recibieron un aviso en el que se informaba de una discusión en el interior de un local.

Cuando llegaron al lugar indicado, los agentes localizaron a la mujer muerta con signos de violencia.

La División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos se hizo cargo de la investigación y, finalmente, la policía detuvo al sospechoso, de 22 años, en Barcelona.