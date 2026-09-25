Archivo - Foto de recurso de unas esposas - MOSSOS D'ESQUADRA - Archivo

BARCELONA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El juez del tribunal de instancia de Vielha (Lleida) ha acordado este viernes prisión provisional eludible con fianza de 80.000 euros para la mujer del arquitecto Josep Juanpere acusada de su muerte, que tuvo lugar en Baqueira (Lleida) el pasado 26 diciembre.

Lo destaca en un comunicado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), que recoge que la causa está abierta por un delito de homicidio.

La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de los Mossos d'Esquadra se ha ocupado de la investigación y el caso está bajo secreto de actuaciones.