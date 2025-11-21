Prisión provisional para el hijo de la mujer que murió al caer del balcón en Hospitalet (Barcelona)

Archivo - Imagen de archivo de una detención de los Mossos d'Esquadra - MOSSOS D'ESQUADRA - Archivo

BARCELONA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La magistrada del juzgado de guardia de Hospitalet de Llobregat (Barcelona) ha acordado este viernes prisión provisional, comunicada y sin fianza para el hijo de la mujer que falleció tras caer de un balcón la madrugada del martes.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) en un comunicado, la causa ha quedado abierta por posible delito de homicidio después de las declaraciones de diferentes testigos y celebrada la comparecencia de prisión.

Los Mossos d'Esquadra abrieron una investigación para esclarecer las causas de la muerte de la mujer, de avanzada edad, después de caer por un balcón, y detuvieron a su hijo por presuntamente matarla.