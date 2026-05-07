Prisión provisional para la mujer detenida en Salt (Girona) por matar a su pareja

GIRONA 7 May. (EUROPA PRESS) -

La magistrada ha ordenado el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza para la mujer de 31 años detenida el lunes en Salt (Girona) como presunta autora de la muerte violenta de su pareja, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) en un comunicado este jueves.

La plaza 4 de la sección de instrucción del tribunal de instancia de Girona ha recibido este jueves a la mujer, que se presentó el lunes en dependencias policiales para informar de que había matado a su pareja en el domicilio de ambos, lugar hasta el que se desplazaron los Mossos d'Esquadra, que localizaron el cadáver con signos de violencia.

La magistrada, que se ha hecho cargo de la investigación, mantiene la causa abierta por un delito de homicidio.