Prisión provisional para 3 multirreincidentes con la personación del Ayuntamiento de Barcelona

Archivo - El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, tras la celebración de la Junta Local de Seguridad de Barcelona, en el Saló de Cròniques del Ayuntamiento de Barcelona, a 20 de julio de 2026, en Barcelona (España). A la Junta Local de Seguridad también - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha anunciado que se ha decretado prisión provisional para 3 multirreincidentes en casos en los que el Ayuntamiento se había personado como acusación particular, que ascienden a un total de 6 en lo que va de año.

Según ha explicado en una entrevista en La 2Cat y Ràdio 4 este jueves recogida por Europa Press, esta estrategia del consistorio ha facilitado que disminuyan un 16% de los delitos vinculados a la multirreincidencia en el primer semestre de 2026.

En concreto, los investigados en cuyos casos se ha personado el Ayuntamiento de Barcelona acumulaban 16, 29, 54, 58, 64 y 67 antecedentes policiales, principalmente relacionados con delitos contra el patrimonio y muchos de ellos perpetrados en la capital catalana.

11N

Preguntado por la huelga general del 11 de noviembre, ha asegurado que tratarán de "garantizar la normalidad en el funcionamiento de la ciudad", permitiendo que todos los que hagan huelga puedan hacerla, pero los que no la hagan también puedan ejercer su derecho democráticamente.

También ha afirmado que, pese a su apoyo a la huelga, entre otras cosas como afiliado a UGT, ha sostenido que el deber de los políticos es gobernar: "Los políticos no hacemos huelga", ha asegurado Collboni.

DISTURBIOS

Sobre los disturbios del sábado 24 de octubre tras la convocatoria de Blocus en Barcelona, ha afirmado que fue uno de los días más complicados como alcalde: "Nos enfrentamos a un fenómeno que no conocíamos".

Ha explicado que desde el inicio defendió que "la respuesta de las instituciones tenía que ser muy clara, tenía que dar confianza a la ciudadanía y dar tranquilidad" contra un fenómeno que ha vinculado al auge de la extrema derecha.

PUENTE

Preguntado por la dimisión del exministro de Transportes y Movilidad Sostenible Óscar Puente tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo), ha afirmado que este "ha sido consecuente con su forma de ver la política".

"Si un responsable considera que ha fallado tiene que ser consecuente. Una consecuencia política que, por cierto, con la derecha no vemos", ha sostenido Collboni, que ha hecho alusión a los ministros y presidente autonómicos del PP.