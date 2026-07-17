El proceso de regularización aporta 23.607 afiliados a la Seguridad Social en Catalunya hasta junio

Archivo - Varios trabajadores en las obras del antiguo Mercat del Peix, a 1 de abril de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Estos trabajos forman parte del gran proyecto científico-urbanístico ‘Ciutadella del Coneixemen’, que está transformando el ant - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El número de afiliados a la Seguridad Social en Catalunya relacionados con el proceso de regularización extraordinario de personas extranjeras ha ascendido a 23.607 en Catalunya a 30 de junio, lo que supone el 14,8% del total de regularizados en alta.

En el conjunto de España, se han registrado 159.097 afiliados relacionados con este proceso, informa el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en un comunicado este viernes.

Por provincias, el número de regularizados en alta ha sido de 15.958 en Barcelona (un 10% sobre el total nacional), de 2.711 en Girona (1,7%), de 2.403 en Lleida (1,5%) y de 2.535 en Tarragona (1,6%).