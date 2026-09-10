La producción industrial sube un 0,3% en julio en Catalunya, 2,3 puntos menos que la media nacional

Archivo - Varios operarios trabajando en una fábrica de vehículos - MARTA VÁZQUEZ RODRÍGUEZ - EUROPA PRESS - ARCHIVO

BARCELONA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Índice General de Producción Industrial (IPI) ha crecido un 0,3% interanual el pasado mes de julio en Catalunya, 2,3 puntos menos que la media nacional, que se ha incrementado un 2,6%, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La producción industrial continúa así un mes más en cifras positivas en Cataluña y encadena cinco meses de crecimiento.

El índice fue positivo en todas las comunidades autónomas con Murcia (+9,6%), Cantabria (+7,1%) y Baleares (+5,5%) con mayores crecimientos, excepto en Canarias en donde cayó un 2,5%.

En lo que va de año la producción industrial en Catalunya ha subido un 0,9%, frente a un incremento del 1,3% de la media nacional.

Por destino económico, los bienes de consumo en su conjunto subieron en la región un 1,3% con un descenso del 14,6%en el caso de los duraderos y un 2,2% más para los no duraderos. En cuanto al resto, los bienes de equipo disminuyeron un 0,7%, los bienes intermedios anotaron un 1,5% menos y los de la energía, un 4,9% más.

DATOS NACIONALES ---------------------

Contenido multimedia:

Gráficos de la evolución de la producción industrial

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