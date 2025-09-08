La productora Bitò, galardonada con el Premio de Honor de la XXIV Gala Catalunya Aixeca el Teló

XXIV Gala Catalunya Aixeca el Teló, organizada por la Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya (Adetca) y Teatres Públics de Barcelona - ADETCA

La temporada 2024-2025 se saldó con una recaudación récord de 94 millones de euros

BARCELONA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gran Teatre del Liceu de Barcelona ha acogido este lunes la XXIV Gala Catalunya Aixeca el Teló, organizada por la Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya (Adetca) y Teatres Públics de Barcelona bajo el lema 'On tot és possible' y en la que se ha galardonado con el Premio de Honor 2025 a la productora Bitò (Josep Domènech y Salvador Sunyer), referente en la descentralización de las artes escénicas.

Además de dar comienzo a la nueva temporada teatral, la gala ha servido para celebrar los mejores resultados de la historia del teatro en catalán, presentados por Adetca este lunes por la mañana, con 3,1 millones de espectadores en la temporada 2024-2025 (un 4% más que el año anterior) y una recaudación récord de 94,1 millones de euros.

La gala, que ha presentado el actor Jordi Oriol, ha estado dirigida por Joan Arqué, y ha fusionado escenas íntimas con grandes imágenes colectivas, juegos de luz y música en directo.

La violinista Marta Cardona ha sido la encargada de abrir la gala con la interpretación de 'Nostalgias', acompañada por la Original Soundtrack Orchestra (OSTO).

También ha participado la cantante Magalí Sare, que ha presentado dos de los temas de su nuevo triple single 'Anunci', el colectivo de actores, músicos y artistas Comediants, y ha contado con aportaciones del circo, con las acrobacias aéreas de Juan Carlos Panduro, y con el universo plástico de Gira Màgic Kariguri.

La cantante y actriz Elena Gadel ha interpretado 'La Saeta' de Joan Manuel Serrat y la compañía Zero en Conducta ha presentado 'La mecànica de l'ànima', una poesía visual que ha dialogado con la ópera y el violín de Cardona y que ha sido el preludio de un homenaje a Palestina, al que ha puesto voz la soprano Aseel Massoud, que ha cantado en árabe junto a la orquesta OSTO.

MÁS DE 20 INTÉRPRETES

En total, más de 20 intérpretes han compartido escenario con los artistas invitados, como Marta Cardona, Elena Gadel, Magalí Sare o Juan Carlos Panduro, y con compañías como Giramagic, Xirriquiteula, Zero en Conducta y el Cor Bruckner Barcelona.

A la gala han asistido el presidente de la Generalitat, Salvador Illa; el presidente del Parlament, Josep Rull; el ministro de Cultura y Deportes, Ernest Urtasun; la consellera de Cultura, Sònia Hernández, y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.

El mundo cultural ha estado representado por la presidenta en funciones del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA), Margarida Troguet; la presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), Rosa Romà; el presidente de la Fundació Gran Teatre del Liceu, Salvador Alemany, y el presidente del Grup Focus, Daniel Martínez de Obregón, entre otros.

Por parte del sector teatral han asistido representantes de Adetca y de las principales asociaciones profesionales, con los presidentes de la Associació d'Actors i Directors Professionals de Catalunya (Aadpc), Àlex Casanovas, y de la Associació de Companyies de Teatre Professional de Catalunya (Ciatre), Susanna Lloret.