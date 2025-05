Productores piden a 3Cat retirar parte del marco con el sector audiovisual y Romà lo ve "un avance"

Productores independientes piden un convenio en lugar de un marco de relación

BARCELONA, 30 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federació de Productors Audiovisuals (Proa), Ferran Cera, ha pedido este viernes a 3Cat que retire parte del marco de relación con el sector de la producción que presentó para negociar durante un año los puntos de desencuentro, y la presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), Rosa Romà, ha defendido que el marco es "un avance".

En comparecencias en la comisión de control de la CCMA, tanto Proa como la asociación de productoras independientes Productors Audiovisuals de Catalunya han expresado su opinión sobre el nuevo marco de relación aprobado por la corporación.

"DETERIORO" DEL SECTOR

El presidente de Proa ha remarcado que en estos últimos 14 años el sector ha sufrido "un deterioro" y que ellos fueron pragmáticos con la normativa de contratación que ha regido en la CCMA hasta este marco pese a considerar que era nociva.

Cera ha dicho que llevó un documento de 23 puntos en febrero de 2024 a la corporación, que se ha estado negociando durante 15 meses, y ha lamentado que el nuevo marco de relación se ha publicado "unilateralmente" y que se había acordado que los dos puntos discordantes quedaran en cuarentena.

Ha afirmado que el nuevo marco de relación "se apropia del argumentario" de Proa en 21 de los puntos que presentó, pero que no recoge los dos discordantes, aunque ha pedido no minorizar el acuerdo.

Ha subrayado que no alcanzar acuerdo en estos dos puntos y se aplique lo publicado en el marco supone que "se quedan con el 50% de la titularidad de la obra cinematográfica, no respeta la normativa europea respecto a la temporalidad de los derechos de emisión, minoriza la capacidad de financiación pública, limita la desgravación fiscal y disminuye el patrimonio de la industria audiovisual en general y de las productoras en particular y empobrece la producción independiente".

Ferran Cera ha pedido a la CCMA que retire estos dos puntos del marco impulsado y se negocien durante un año aplicando la normativa que había hasta ahora en estos aspectos, y ha afirmado que es un "optimista crónico" y cree que se llegará a un acuerdo.

PAC

Por su parte, la presidenta de Productors Audiovisuals de Catalunya (PAC), Eva Fontanals, ha alertado de la "precariedad" del sector del audiovisual, y ha pedido a la CCMA un nuevo convenio que fije la cantidad anual a invertir en obra independiente, en lugar del marco de relación.

Ha afirmado que en Catalunya existe mucho talento y se está premiando en festivales, pero que el productor independiente "está en precario", ha pedido que la inversión en producción independiente debería triplicarse para asegurar un mínimo competitivo.

Ha sostenido que la CCMA no puede ser "un tapón", ha dicho que la solución pasa por un nuevo convenio que fije una cantidad anual, y ha afirmado que las productoras están al límite.

Fontanals ha dicho que el nuevo marco de relación impulsado por 3Cat es insuficiente porque la mayoría de aspectos no se aplican a la producción independiente, que continúa "desvalida" en sus palabras, y no incluye una inversión anual fija ni unos mínimos por obra.

Ha subrayado que ha quedado con 3Cat de seguir negociando y ha confiado en alcanzar en tres meses un convenio de mínimos, añadiendo que la situación de las productoras independientes es "como estaban los embalses hace nada".

ROSA ROMÀ

En una comparecencia posterior, la presidenta de la CCMA, Rosa Romà, ha defendido el marco de relación impulsado, ha asegurado que es un avance y que se trata de una "mejora importante" a las condiciones existentes.

Ha afirmado que no se trata de un "convenio laboral" sino de un marco de relación, y ha mostrado su voluntad de seguir trabajando y avanzando tras los meses de trabajo con el sector.

También ha dicho que la corporación está satisfecha con el trabajo desarrollado desde la vertiente económica, de creatividad y reconocimiento de titularidad y de transparencia, y ha defendido que el nuevo marco de relación mejora el beneficio industrial, flexibiliza los calendarios de pago, los derechos "no quedan a perpetuidad" en la cadena y se reconocen "por primera vez" unos derechos de antena.

Ha destacado el crecimiento de la inversión en producciones asociadas y coproducciones, pasando de los 27 millones de euros en 2017, los 35 millones en 2021 a los 70 actuales, y ha afirmado que se ha pasado a trabajar con 105 productoras en 2021 a 221 en la actualidad.