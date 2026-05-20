Profesionales del 0-3 marchan en Barcelona para exigir mejoras en esta etapa educativa

BARCELONA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

Centenares de profesionales de Educación Infantil se han manifestado este miércoles desde la plaza Universitat de Barcelona para exigir mejoras en la etapa del 0-3 años al grito de 'El 0-3 no puede más'.

Convocados por la Plataforma 0-3, han comenzado la marcha a las 12.05 horas en dirección a la plaza Sant Jaume de Barcelona, en el marco de la jornada de huelga en el 0-3 de este mismo miércoles.

Bajando por la calle Pelai, llevaban pancartas en las que se leía 'Venid una mañana, después haced las ratios', 'La infancia tiene derechos y alguien los tiene que defender' y 'La escuela infantil no es un negocio'.

Han gritado lemas como 'No es docencia, es supervivencia' y 'Niubó escucha esto es una revuelta', y al inicio de la marcha los impulsores de la acción han lamentado la "precarización" de esta etapa y reiteran la necesidad de medidas urgentes.

REPRESENTANTES

En declaraciones a los periodistas antes de la manifestación, la miembro de la Plataforma 0-3 Patricia Rodríguez afirma que piden a la Conselleria de Educación y FP de la Generalitat que "se encargue de la gestión" de las escuelas infantiles catalanas y que se cuente al 0-3 como etapa educativa.

Otro miembro, Joan Cela ha asegurado que el departamento lleva "enquistado décadas con el 0-3"; que es la etapa más maltratada, dice, de Catalunya; reclaman a Educació garantizar plazas para los niños, y un encuentro con la Conselleria para trabajar las demandas de esta etapa.

Montse Hernández, otra miembro, ha remarcado la precariedad e inestabilidad de las trabajadoras de esta etapa: "Aunque somos TEI nos tienen como monitoras de ocio, con una precariedad de que en julio nos vamos al paro".