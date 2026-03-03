Un profesor de batería de Quart (Girona) acepta una condena de 7 años por abusar de otro alumno

GIRONA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un profesor de batería de Quart (Girona) condenado en 2023 a 26 años y medio de prisión por abusar de 5 alumnos ha aceptado este martes una pena de 7 años de prisión para evitar la celebración de un nuevo juicio, en el que la Fiscalía y la acusación particular, que ejerce el abogado Benet Salellas, pedían para él 10 años de cárcel por abusar de otro alumno entre 2013 y 2018, ha podido saber Europa Press.

Según ha avanzado el 'Diari de Girona', el acusado ha reconocido los hechos y la fiscal, la acusación particular y la defensa han llegado a un acuerdo.

El tribunal de la sección 3 de la Audiencia Provincial de Girona lo ha condenado de viva voz a 7 años de prisión como autor de un delito de abuso sexual en una sentencia de conformidad que ya es firme, así como a indemnizar a la víctima con 15.000 euros por los daños morales causados.

Los hechos ocurrieron entre 2013 y 2018, cuando el ahora condenado, con ánimo de atentar contra la integridad e indemnidad sexual del menor, a sabiendas de su edad y aprovechándose de la "relación de confianza" que se había forjado entre ambos, abusó de él.

A raíz de los abusos que la víctima sufrió entre los 13 y los 18 años, ha necesitado tratamiento psicológico continuado desde 2022.

SEGUNDA SENTENCIA

La Audiencia de Girona lo condenó en octubre de 2023 a 26 años y medio de prisión por abusar sexualmente de cinco alumnos entre 2009 y 2020.

El tribunal argumentó que el hombre, que impartía clases de música en el sótano de su casa, "se aprovechó" de la confianza de los alumnos, que también le admiraban como profesor y músico, para abusar de ellos.