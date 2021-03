Una profesora de la UAO dice que no se puede comprender la pobreza sin perspectiva de género

BARCELONA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La directora de la Cátedra de Economía Solidaria de la Universitat Abat Oliba CEU (UAO CEU), Carmen Parra, ha asegurado que para entender la pobreza y actuar eficazmente sobre sus causas hay que aplicar necesariamente la perspectiva de género.

Es el argumento principal del capítulo que ha escrito Parra en la tercera edición de la revista 'Parrac Solidari. Les dones pioneres de l'economia solidària', editada por el Ayuntamiento de Barcelona, el Observatorio de Economía Solidaria, la Fundación Trinijove y la Cátedra de Economía Solidaria de la UAO CEU.

En el capítulo, titulado 'La feminización de la pobreza', Parra ha alertado que si no se incluye la perspectiva de género se corre el riesgo de adoptar una visión meramente descriptiva del problema y no actuar en consecuencia: "Sin la perspectiva de género, la comprensión de la pobreza es insuficiente", ha dicho.

Si la inversión pública no tiene en cuenta el factor del género, corre el riesgo de "atentar contra la equidad y contribuir a perpetuar la pobreza", ha defendido, considerando que el género es un factor que incide en ello como la edad, la etnia o el origen geográfico.

Así, desde su punto de vista, hay aspectos de las políticas de género que tienen importancia estratégica para superar la pobreza: la conciliación, el empoderamiento, la autonomía económica, los derechos sexuales o la participación de las mujeres en la esfera sociolaboral.

No obstante, Parra ha criticado que no siempre se ha incorporado este punto de vista, afirmando que "la estrategia Europa 2020 desarrollada en la Unión Europea no ha tenido presente un diagnóstico de género".