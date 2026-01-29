Un programa de la Diputación de Barcelona logró preservar 439 empleos de 213 empresas en 2025

BARCELONA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El programa Mentoring, impulsado por la Diputación de Barcelona y la Fundació Autoocupació, consiguió preservar 439 empleos gracias al acompañamiento que realizaron 35 empresarios y directivos a las 213 pequeñas empresas participante en la edición de 2025.

En un comunicado este jueves, la Diputación afirma que los resultados del programa, vehiculado a través de los 48 Centros Locales de Servicios a las Empresas (CLSE) repartidos por la demarcación, muestran su consolidación como herramienta estratégica de apoyo a negocios emergentes o en proceso de consolidación.

Los CLSE que consiguieron conservar más puestos de trabajo son el del Ayuntamiento de Terrassa, con 69; el del Ayuntamiento de Molins de Rei, con 63, y el de Vilafranca del Penedès, con 38.