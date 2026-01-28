El programa Emppersona de la Fundació Pimec da una segunda oportunidad a 104 personas

Archivo - El presidente de la Fundació Pimec, Josep González, en una imagen de archivo. - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

El programa Emppersona de la Fundació Pimec, que tiene el apoyo del Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) y la Diputación de Barcelona, ha permitido a 104 personas tener una segunda oportunidad laboral, informa en un comunicado este miércoles.

En 2025, el programa ha acompañado a 343 personas "interesadas en reflotar su empresa, en autoocuparse o a reincorporarse en el mercado laboral".

De las 104 personas que han obtenido esta segunda oportunidad, el 60% ha iniciado un nuevo negocio, el 33% se ha recolocado en el mercado laboral y el 7% restante ha recibido apoyo para reflotar o cerrar de forma ordenada su actividad.

El presidente de la Fundació, Josep González, ha explicado que el programa se complementa con otras iniciativas como el programa Incorpora de la Fundación La Caixa.

La entidad ha recordado que el apoyo continúa tras acabar el programa con mentoría continuada y seguimiento profesional y empresarial durante tres años.