Un programa de la Fundación La Caixa apoya a 67.000 niños en España de cara al nuevo curso

Un niño usuario del programa CaixaProinfancia con material escolar nuevo - FUNDACIÓN LA CAIXA

BARCELONA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El programa CaixaProinfancia de la Fundación La Caixa ha ayudado a cerca de 67.000 niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad, 20.000 de los cuales en Catalunya, para ofrecer apoyo socioeducativo y ayudas a las familias para afrontar el nuevo curso escolar.

La iniciativa ofrece también atención psicológica y logopédica, actividades de ocio y tiempo libre y talleres familiares, además de ayudas para cubrir necesidades básicas como alimentación e higiene infantil, material escolar y productos específicos, informa la entidad en un comunicado de este lunes.

Con motivo del inicio de curso, el apoyo se refuerza con la entrega de 'kits' de material escolar adaptados a las distintas etapas educativas --infantil, primaria y secundaria-- para "contribuir a aliviar el gasto de las familias y facilitar la vuelta a las aulas".

"ROMPER EL CÍRCULO DE LA POBREZA"

El subdirector general de Social de la Fundación La Caixa, Marc Simón, ha asegurado que el apoyo desde la infancia es "clave para romper el círculo de la pobreza" y generar más oportunidades de futuro.

"Queremos que todos los niños y niñas puedan empezar el curso con los recursos y el acompañamiento que necesitan para aprender y desarrollarse", ha dicho.

El programa se desarrolla a través de una red de 475 entidades sociales de toda España que trabajan junto a centros educativos y administraciones públicas para adaptar la intervención a las necesidades de cada familia.