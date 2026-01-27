Un programa de la Fundación La Caixa facilitó 39.307 contrataciones de personas vulnerables en 2025

De las 39.307 inserciones registradas por el programa en 2025, el 53,27 % correspondió a mujeres. - FUNDACIÓN LA CAIXA

El programa de inclusión laboral Incorpora de la Fundación La Caixa facilitó un total de 39.307 contrataciones de personas en situación de vulnerabilidad y riesgo de exclusión social en España en 2025.

El balance anual del programa vuelve a poner de relieve "el papel clave" de las 15.227 empresas que han colaborado a lo largo del año apostando por un modelo de contratación más inclusivo, informa la fundación en un comunicado de este martes.

En Catalunya, la cifra ha sido de un total de 12.241 contrataciones de personas vulnerables por parte de 4.082 empresas.

El objetivo de la iniciativa, impulsada desde 2006, es facilitar el acceso al empleo de personas en situación de vulnerabilidad mediante la colaboración con el tejido empresarial, reduciendo las brechas por motivo de falta de formación, edad, origen, discapacidad o problemas de salud física y mental, entre otros.

EMPLEO FEMENINO

En el último año, el programa ha reforzado su "compromiso con la promoción del empleo femenino y la reducción de la brecha de género" en un contexto en el que la tasa de paro entre las mujeres se sitúa en el 12,11%, más de 3 puntos por encima de la masculina.

En este escenario, de las 39.307 inserciones registradas por el programa en 2025, el 53,27% correspondió a mujeres, un dato que "pone de manifiesto el impacto positivo de las actuaciones desarrolladas para favorecer su acceso al empleo".

MÁS DE 400 ENTIDADES Y 1.000 TÉCNICOS

El modelo de Incorpora se apoya en una red de más de 400 entidades sociales distribuidas por todo el territorio español con más de 1.000 técnicos de orientación y prospección laboral, que diseñan itinerarios personalizados "adaptados a las circunstancias y capacidades de cada persona".

Mediante un acompañamiento "cercano y especializado", impulsan la mejora de las competencias profesionales y personal, y refuerzan la actitud, la motivación y la autonomía para el empleo, factores clave para una inserción laboral sostenible y de calidad.

El subdirector general de la Fundación La Caixa, Marc Simón, ha apuntado que detrás de cada itinerario de inserción "hay una historia de superación".

"El programa acompaña a las personas participantes en un proceso integral que va más allá del acceso al empleo al reforzar su estabilidad y autoestima", ha añadido.

NECESIDADES DEL MERCADO

El programa actúa como "nexo" entre las necesidades de las empresas y el talento de las personas que encuentran mayores dificultades para incorporarse al mercado laboral, de forma que las empresas participantes cubren vacantes y se implican en modelos de contratación responsables que favorecen la existencia de entornos laborales más diversos.

Este alineamiento con las necesidades del mercado facilita oportunidades de empleo para los participantes y "contribuye al dinamismo económico y al impacto social del programa".

La mayoría de las inserciones impulsadas por el programa en el último año se han concentrada en el sector servicios, "principal motor" del mercado laboral español.