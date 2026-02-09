Los programas de CaixaBank Dualiza benefician a 2.539 personas y organizaciones catalanas en 2025

Archivo - El presidente de CaixaBank y de la fundación CaixaBank Dualiza, Tomás Muniesa - MAXIMO GARCIA DE LA PAZ - Archivo

BARCELONA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los programas de CaixaBank Dualiza han beneficiado a un total de 2.539 personas en Catalunya durante 2025, entre estudiantes, docentes, centros educativos y empresas, "consolidando su papel como agente clave en el impulso de la FP en la comunidad".

Las iniciativas desarrolladas durante el año permitieron "fortalecer la conexión entre el sistema educativo y el tejido productivo catalán, ampliando el alcance de los programas formativos y de acompañamiento", informa CaixaBank este lunes en un comunicado.

El alumnado vuelve a ser el grupo con mayor volumen de participación: un total de 2.165 estudiantes formaron parte de las actividades, jornadas y formaciones de CaixaBank Dualiza en Catalunya; y 135 docentes se beneficiaron de acciones para "impulsar la actualización metodológica y la innovación educativa".

La fundación llevó a cabo 63 actividades con centros de FP, "reforzando su apoyo directo a la comunidad educativa", y 176 empresas participaron en iniciativas destinadas a conocer más a fondo la FP, reforzar su vínculo con la formación de talento y avanzar en la colaboración con los centros educativos catalanes.

A nivel nacional, las iniciativas promovidas por la fundación llegaron a 12.791 estudiantes, 5.123 docentes y 1.967 empresas, a lo que se suman 1.019 actividades con centros educativos de FP, "reforzando la colaboración entre los diferentes agentes implicados".

El presidente de CaixaBank y de la fundación CaixaBank Dualiza, Tomás Muniesa, ha subrayado que los resultados "evidencian el peso creciente de la FP en el país y la necesidad de seguir generando proyectos, conocimiento y herramientas que acompañen al sector en su adaptación a la nueva ley y a las demandas reales del mercado laboral".