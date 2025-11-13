Prohens afirma que Mazón renuncia "un año antes que otros responsables que no han dimitido"

BARCELONA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -
La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, ha afirmado este jueves que su homólogo valenciano, Carlos Mazón, renuncia "un año antes que otros responsables que no han dimitido", en alusión implícita a responsables del Gobierno.
Durante un foro de 'La Vanguardia' en Barcelona, ha defendido que Mazón se va "pidiendo disculpas" y ha definido la situación vivida tras la dana como muy complicada y muy compleja.
"Las víctimas merecen todo mi respeto", ha dicho la presidenta cuando un asistente al acto le ha recordado que 229 personas murieron en la dana de hace un año.