Las promotoras inician la construcción de 466 viviendas en Lleida hasta junio, según Apce

Momento del encuentro - APCE

LLEIDA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las promotoras iniciaron la construcción de 466 viviendas en la provincia de Lleida en el primer semestre del año y finalizaron las obras de 293, informa la Associació de Promotors de Catalunya (Apce) en un comunicado este lunes.

La cifra se ha explicado en la presentación del informe 'Conjuntura Immobiliària Residencial a la comarca de Ponent: Oferta i Demanda', publicado junto a CaixaBank, y que ha contado con la concejal del Ayuntamiento de Lleida, Pilar Bosch; el director general de Apce, Marc Torrent, y el representante del centro de Empresas Negocio Inmobiliario de CaixaBank, Francesc Castelló.

El informe recoge que las compraventas de vivienda en el segundo trimestre del año fueron de 353 en el caso de las nuevas en el conjunto de la provincia, y de 1.123 en el caso de las usadas.

En 2025, en Lleida ciudad se registraron 2.284 compraventas de vivienda, un 16,5% más que en el año anterior.

Las ventas crecieron un 88,7% en Les Borges Blanques, un 70,7% en Balaguer, un 17,2% en Mollerussa y un 3,9% en Cervera, mientras que bajaron un 13,6% en Tàrrega.