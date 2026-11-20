Archivo - Palmeras bajo los efectos del viento, a 12 de febrero de 2026, en Barcelona. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha activado la tarde de este viernes la alerta Ventcat, que se encontraba en fase de prealerta, ante la previsión de fuertes vientos el domingo y las afectaciones que se puedan derivar.

El episodio afectará a las comarcas del litoral y prelitoral de Barcelona y del Camp de Tarragona, la Catalunya Central, el Penedès y sectores del Pirineo y el Prepirineo, alcanzando rachas que pueden superar los 72 kilómetros por hora, informa el cuerpo en un comunicado.

Por ello, Protecció Civil ha pedido precaución en las actividades en el exterior y ha recomendado retirar los objetos de balcones y terrazas que puedan caer a la calle, así como mantenerse alejado de zonas boscosas, parques y jardines.