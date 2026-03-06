Protecció Civil alerta que la lluvia se alargará hasta el sábado con importantes aumentos de ríos

Archivo - Varias personas observan la crecida del río Onyar, a su paso por el centro de la ciudad, a 20 de enero de 2026, en Girona, Catalunya (España). - Glòria Sánchez - Europa Press - Archivo

GIRONA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat mantiene en fase de alerta el plan Inuncat ante la previsión de que el episodio, a pesar de no ser intenso pero sí persistente, se alargue hasta este sábado, por lo que pide precaución a la ciudadanía ante posibles aumentos importantes de los caudales de ríos, rieras y barrancos, informa en un comunicado este viernes.

Por su parte, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha informado que ha finalziado la previsión de intensidad pero se puede superar la acumulación de 100 litros en 24 horas en comrcas del noreste y sur de Catalunya, si bien se pueden superar los 200 en zonas elevadas de las comarcas de Girona y de la Catalunya Central.

Los registros del Meteocat indican que se han alcanzado los 199,8 litros en Puig Sesolles (Vallès Oriental), los 180,4 en el Parc Nacional Els Ports (Tarragona) y los 171,8 litros en Viladrau (Barcelona).

Hasta este viernes a las 13 horas el teléfono de emergencias 112 ha recibido un total de 264 llamadas por el episodio de lluvia, especialmente en el Barcelonès, Vallès Occidental, Vallès Oriental y Maresme.

Finalmente, la Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha emitido diversos avisos de situación de peligro por el aumento del caudal en las estaciones de aforo del Ter en Sant Joan de les Abadesses (Girona), el Ges en Torelló (Barcelona) y el Brugent en Amer (Girona).