Protecció Civil alerta de una situación "complicada" en el Montsià (Tarragona) por las lluvias

Archivo - Una persona se protege de la lluvia - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

TARRAGONA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La responsable de operaciones de Protecció Civil, Cristina Vicente, ha afirmado que la situación en la comarca del Montsià (Tarragona) este domingo por la tarde es "complicada" y que los operativos están trabajando para solucionar todas las incidencias sobre el terreno.

Ha pedido, en declaraciones a los medios, que todas las personas que tengan problemas llamen al 112 y que las que están en casa no se muevan ni salgan a la calle e intenten subir a pisos superiores si se encuentran en puntos bajos.

"Insistimos, la situación todavía es complicada, todavía se prevé que puedan haber más lluvias. Por tanto, la recomendación es muy clara", ha remarcado.

"ENORME SIMULTANEIDAD" DE AVISOS

El inspector de Bombers de la Generalitat Oriol Corbella ha alertado de una "enorme simultaneidad" de avisos muy importante en Godall y Santa Bàrbara.

La mayoría son de personas atrapadas en vehículos, edificios y bajos, aunque no consta ninguna incidencia de personas heridas o arrastradas por el agua.