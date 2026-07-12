Protecció Civil alerta que la tercera ola de calor del verano durará, al menos, hasta el miércoles

Archivo - Varias personas pasean por la ciudad, a 17 de julio de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha activado la alerta del Plan Procicat por calor ante la previsión del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) del inicio de la tercera ola de calor del verano este domingo, que se alargará, al menos, hasta el miércoles y que será intensa en las comarcas del noroeste catalán y con calor nocturna intensa en comarcas del litoral y prelitoral sur.

Se prevé que el episodio afecte durante la tarde de este domingo a las comarcas de la Alta Ribagorça, Pallars Sobirà y Vall d'Aran (Lleida) y se espera que alcance su pico máximo el miércoles día 15, ha informado Protecció Civil en un comunicado.

De cara al lunes y el martes, la principal afectación se producirá en la zona de Ponent (Lleida), mientras que los avisos por calor nocturna se concentran en las comarcas de la Ribera d'Ebre, Baix Camp, Tarragonès y, especialmente, Baix Ebre y Montsià (Tarragona).

Este episodio irá acompañado de un fenómeno de polvo sahariano en suspensión en gran parte del territorio y Protecció Civil pide a los ayuntamientos que prevean lugares frescos y salas con aire acondicionado en caso que sea necesario.

REFUERZO DE BOMBERS

Ante la situación de alto riesgo forestal, con 72 municipios en riesgo extremo de incendio este domingo y peligro alto en otros 187, los Bombers de la Generalitat han establecido un refuerzo operativo en todas las regiones.

Se prevé un refuerzo para disponer de más Unidades Básicas de Intervención (UBI), con 3 o 4 adicionales por cada región según el grado de riesgo, así como la apertura de parques de Bombers Voluntaris, además del refuerzo de las Salas de Control y la Sala Central de Bombers con personal adicional.

Además, se garantiza un refuerzo del Grupo de Actuaciones Forestales (Graf), de las estructuras de mando, de la guardia de apoyo de medios aéreos y la activación de efectivos de los Equipos de Prevención Activa Forestal (Epaf).

Los bomberos alertan que con las condiciones actuales se pueden producir incendios rápidos que pueden lanzar focos secundarios y mantienen los dispositivos de seguimiento y extinción en los incendios de Guimerà (Lleida), que está estabilizado, y en los controlados de Camarasa (Lleida), Sentmenat (Barcelona), Pla de Manlleu (Barcelona), Carme (Barcelona), Navarcles (Barcelona) y la Bisbal d'Empordà (Girona).