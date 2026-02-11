Protecció Civil alerta de ventadas "con peligro extremo" en gran parte de Catalunya este jueves

Archivo - Alerta del Ventcat - PROTECCIÓ CIVIL - Archivo
BARCELONA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil ha activado la alerta por ventadas "con peligro extremo" en gran parte de Catalunya para este jueves, con un aviso de peligro de nivel 6 de 6.
Han pedido "mucha precaución" y limitar las actividades en el exterior, han dicho en un apunte en 'X' este miércoles recogido por Europa Press.
Según la actualización del aviso de situación meteorológica de peligro del Meteocat, las comarcas más afectadas son las litorales de Barcelona y Girona, Catalunya Central y Pirineo de Girona y Lleida.