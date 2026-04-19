Protecció Civil aprueba una reorganización interna para "potenciar la presencia territorial"

Centro de Protecció Civil - PROTECCIÓ CIVIL

BARCELONA 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha aprobado una reorganización interna para reforzar su estructura, "potenciar la presencia territorial" en toda Catalunya y mejorar la gestión de emergencias, según ha informado este domingo mediante un comunicado.

La nueva estructura incorpora dos nuevas subdirecciones y varios servicios específicos "para adaptar el sistema a retos como el cambio climático o los riesgos tecnológicos", además de reforzar la coordinación con ayuntamientos y consejos comarcales en todas las fases de una emergencia, según explica el comunicado.

La reestructuración también prevé un aumento progresivo de personal, con la previsión de pasar de 164 trabajadores a mediados de 2025 a 447 en 2027, así como la creación de nuevos servicios centrados en la planificación, la prevención, la gestión operativa y los recursos internos.

Esta nueva organización también se amplía con nuevos servicios en zonas como el Alt Pirineu i Aran (Lleida), Girona, Penedès o Terres de l'Ebre (Tarragona), donde hasta ahora no existían estructuras propias.

El plan también incluye la incorporación de unos 40 nuevos puestos de trabajo en los servicios territoriales y un aumento del parque móvil, que pasará de 10 a más de un centenar de vehículos en los próximos meses.