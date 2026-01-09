Protecció Civil avisa de fuerte viento en gran parte de Catalunya hasta el sábado y pide prudencia

Archivo - Una palmera se mueve por el viento en Barcelona, Catalunya (España), en una imagen de archivo - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil mantiene activado el plan Ventcat en fase de alerta por viento fuerte en gran parte de Catalunya hasta el sábado y pide extremar las precauciones, según ha informado en un comunicado este viernes.

Según ha informado el Servei Meteorològic de Catalunya, este episodio será generalizado y se prevé una mayor intensidad de viento durante la tarde, que podría superar los 72 km/h en el Penedès, Camp de Tarragona, Barcelona, Catalunya Central, Alt Pirineu y Ponent.

En cotas altas el viento podría levantar la nieve y crear una niebla gélida, que hará que se pierda la visibilidad, un episodio que se prevé que se alargue hasta el sábado por la tarde.

Por todo ello, Protecció Civil solicita "mucha precaución" en la movilidad y actividades en el exterior, especialmente en espacios naturales y con mucha vegetación, donde pide tener cuidado con la caída de árboles y evitar hacer fuego.

El teléfono de emergencias 112 ha recibido hasta este viernes a mediodía 40 llamadas que han generado 36 expedientes, la mayoría procedentes del Vallès Occidental (30%), el Maresme (15%), y el Barcelonès (10%), en la provincia de Barcelona, por incidentes poco relevantes relacionados con riesgo estructural, como desprendimientos en fachadas.

Desde las 7.00 hasta las 12.00 horas de este viernes, los Bombers de la Generalitat han recibido 17 avisos por el viento, 10 de ellos en la Región de Emergencias Metropolitana Norte (Barcelona), por árboles y ramas caídos y elementos de fachadas o mobiliario de terraza que podían desprenderse.