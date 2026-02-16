Protecció Civil da por finalizado el episodio de viento en Catalunya con 8.066 avisos al 112

Valla caída por el viento, durante el episodio de estos días en Catalunya - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha desactivando la alerta del plan Ventcat, iniciado la semana pasada por el episodio de viento en Catalunya, durante el que se han registrado 8.066 avisos al teléfono de emergencias 112, explica en un comunicado de este lunes.

Ha señalado que el episodio fue "especialmente intenso" el jueves, así como el sábado y que se ha alargado hasta este lunes, y que ahora el plan se mantiene en prealerta de viento, ya que, aunque todavía hay, es de "menos intensidad" de cara a esta noche y el martes.

Este lunes, las comarcas más afectadas han sido las del litoral y prelitoral de Barcelona y Tarragona, así como el Pirineo y el Prepirineo: algunos registros de viento destacados han sido los 112 km/h de Portbou (Girona), 94,3 en Puig Sesolles (Barcelona), 87.8 en Montsec d'Ares (Lleida) y 82,1 en Perelló (Tarragona).

De cara a esta madrugada y martes por la mañana, la previsión indica una disminución progresiva del viento, con afectación más localizada y rachas superiores a los 72 km/h en el Pirineo, Prepirineo y comarcas del suroeste, y el jueves "podría haber un nuevo episodio de viento fuerte", pero se debe acabar de concretar.

Desde el inicio del episodio (el pasado miércoles) hasta este lunes a las 19 horas, el teléfono 112 ha recibido un total de 8.066 llamadas que han generado 6.808 incidentes, de las que 1.421 fueron desde el sábado cuando comenzó el segundo temporal de viento.

Los municipios más afectados por el último episodio han sido en Barcelona con 179); Tortosa con 54; L'Ametlla de Mar (Tarragona) con 43 y Castelldefels (Barcelona) con 40.